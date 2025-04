Salone del Risparmio 2025, il "tesoretto" degli italiani: potenzialità e opportunità

Anche per il sottosegretario al Mef, Federico Freni, indirizzare i risparmi verso investimenti nel sistema-Paese è la strategia corretta. "Se riusciremo a valorizzare il nostro risparmio, canalizzandolo in investimenti produttivi per il Paese, favoriremo la crescita economica", ha affermato Freni. Il governo "non intende imporre investimenti, ma si propone di creare un contesto favorevole affinché gli investimenti siano vantaggiosi" per il Paese, ha chiarito Freni, spiegando che l'esecutivo sta lavorando per migliorare le condizioni affinché le società quotate rimangano in Borsa e per sostenere le imprese, in particolare le PMI, che desiderano quotarsi. "È necessario innalzare gli standard, e a tal fine, la riforma del Testo Unico della Finanza (TUF) prevederà certamente un regime normativo specifico per le società che si affacciano per la prima volta al mercato dei capitali", ha precisato.