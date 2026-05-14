Italia leader europeo nel riciclo

L'Italia però diventa fanalino di coda per le materie prime trasformate perché la dipendenza dall'estero sta raggiungendo livello di insostenibilità. Lo scorso anno la spesa per le importazioni di materiali ha sfiorato i 600 miliardi di euro, con un aumento del 23,3 rispetto al 2021. Il costo dei metalli è cresciuto del 18% e rappresenta il 40% dell'intero volume delle importazioni.