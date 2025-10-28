Eco-ansia: tre giovani su 4 sono preoccupati per il Pianeta, ma si cade sul riciclo

Non è un caso che lo sforzo dei consorzi di filiera come COREPLA non si concentri solo sull’hardware - ovvero i sistemi di conferimento e raccolta differenziata - ma anche sul software, ossia sugli uomini e le donne che devono poi usarli: “L’interesse e la sensibilità delle nuove generazioni sono una risorsa preziosa - sottolineano dal Consorzio - Per questo, cerchiamo di accompagnarle con percorsi di educazione continua, dentro e fuori la scuola, per trasformare la buona volontà in comportamenti efficaci e consapevoli, a beneficio dell’ambiente e del futuro di tutti”.