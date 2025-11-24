Tari 2025, sale la spesa media: 340 euro a famiglia con picchi al Sud

Per affrontare le disparità territoriali, Cittadinanzattiva ritiene prioritario “ridurre le disuguaglianze territoriali, assicurando un servizio efficiente e accessibile in tutto il Paese, con particolare attenzione al Mezzogiorno”. L’associazione chiede inoltre di “promuovere la partecipazione civica”, dando maggiore spazio alle realtà locali e agli osservatori cittadini. Fra le altre proposte figurano l’estensione della tariffazione puntuale (Tarip), per premiare cittadini e Comuni più virtuosi, e la diffusione di una rendicontazione pubblica e trasparente sui costi e sui risultati ambientali. L’obiettivo è costruire un sistema più equo e uniforme, capace di favorire comportamenti responsabili e di garantire qualità e continuità del servizio su tutto il territorio nazionale.