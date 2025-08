Prosieben raccomanda di accettare Opas modificata di Mfe

"Il conseguimento di tali sinergie, e il rispetto di tutte le condizioni necessarie per tale completa integrazione legale, comportano incertezze che esulano dal controllo del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di sorveglianza", rilevando inoltre di "non poter valutare potenziali sinergie di fatturato senza un'analisi approfondita basata su dati completi attualmente non disponibili", aggiunge il gruppo tedesco. Il periodo di accettazione per l'offerta Mfe modificata scadrà il 13 agosto prossimo, "salvo proroga prevista dalla legge", con l'offerta che può essere successivamente soggetta a un ulteriore periodo di accettazione di due settimane "in conformità alle disposizioni della legge tedesca sulle acquisizioni", spiega Prosieben.