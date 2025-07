Ministro bavarese favorevole al rilancio di Mfe su ProSieben

Il governo bavarese ha reagito positivamente al miglioramento dell'offerta da parte del gruppo italiano Mfe per il gruppo televisivo ProSieben, con sede a Monaco. "L'aumento dell'offerta da parte di Mfe per l'acquisizione di ulteriori azioni di ProSiebenSat.1 dimostra che si tratta di un'azienda molto interessante, con un grande potenziale per gli investitori, e che la Baviera è giustamente considerata una delle principali sedi per le imprese dei media", ha dichiarato martedì il ministro bavarese dei Media Florian Herrmann (Csu) all'agenzia Reuters.