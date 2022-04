Primo bilancio per MediaForEurope: crescono gli utili nonostante il calo del mercato pubblicitario

La prossima settimana, MFE-MediaForEurope approverà il suo primo bilancio.

La nuova società che comprende le attività di Mediaset sia in Italia sia in Spagna appartiene a un settore, quello dell'editoria, da tempo sotto pressione. Oltre all'emergenza sanitaria e alla crisi economica che ha toccato tutti, l'editoria soffre della crescita dei giganti del web che sottraggono risorse pubblicitarie agli editori e in più riescono a non pagare le tasse nei singoli Paesi in cui operano, Italia compresa.