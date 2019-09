Via libera dall'assemblea Mediaset alla fusione con Mediaset Spagna: primo passo per la creazione di Mediaforeurope

Pier Silvio Berlusconi: "Convinti che Vivendi non eserciterà recesso - L'amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha detto di non essere preoccupato dell'eventualità che Vivendi, una volta varato il progetto di riassetto, decida di esercitare il proprio diritto di recesso. A chi gli chiedeva se fosse preoccupato sul tema del recesso, Berlusconi ha risposto: "Direi proprio di no, primo perché siamo convinti che Vivendi non abbia nessuna intenzione di recedere e secondo perché il recesso prevede tutto un processo, nell'arco del quale siamo abbastanza tranquilli che ci saranno altri investitori pronti a entrare in campo". Per Pier Silvio Berlusconi, inoltre, "il mercato ha votato più con noi" nell'approvare il progetto Media For Europe, che è passato con il 78% dei voti del capitale presente. In particolare, si sono schierati con Mediaset, oltre a Fininvest, anche il 4,94% delle azioni presenti e contro il riassetto il 3,72%.



Pier Silvio Berlusconi: MFE unica strada per essere competitivi - "Sono soddisfatto: da oggi potrebbe partire in maniera concreta quello che è un progetto industriale che è l'unica vera strada possibile per crescere ed essere più competitivi". Ha detto ancora Pier Silvio Berlusconi parlando coi giornalisti al termine dell'assemblea degli azionisti di Mediaset sul maxi riassetto. "Un'assemblea influenzata molto da tutte le vicende legali", ha spiegato Pier Silvio Berlusconi.