Media for Europe è il più redditizio tra i gruppi televisivi globali. È quanto emerge da un report dell'Area Studi di Mediobanca sui risultati economici dei principali operatori tv mondiali. L'ebit margin di Mfe è infatti salito di 8,7 punti percentuali, la migliore performance tra tutti gli operatori internazionali, portandosi al 13,8%, il livello più elevato tra i broadcaster europei. Un importante riconoscimento per l'azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi, impegnata in un ambizioso progetto di espansione europea.