Per i residenti delle aree di confine con l'Italia si tratta di un ritorno del cosiddetto "turismo del pieno". La benzina slovena torna infatti sotto la soglia di 1,51 euro al litro e consolida il trend discendente iniziato a metà ottobre, quando le quotazioni avevano raggiunto 1,742 euro. Il governo sloveno aveva richiesto la deroga a Bruxelles durante l'estate, sostenendo la necessità di alleviare l'impatto dell'aumento dei costi energetici sui bilanci delle famiglie e sull'attività delle imprese. Resta ora da capire se, trascorsi i sei mesi autorizzati dall'Ue, il taglio delle accise verrà prorogato o se i prezzi torneranno a riflettere integralmente la tassazione ordinaria. Intanto il ministro sloveno delle Finanze, Andrej Šircelj, ha accolto con favore la decisione, precisando che eventuali riduzioni dipenderanno dall'andamento del mercato.