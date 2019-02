Prezzi: nel paniere Istat entrano bici elettrica, zenzero e web tv

Cambia il paniere Istat per l'inflazione. A rappresentare le nuove abitudini di consumo delle famiglie italiane nel 2019 figurano, per quanto riguarda l'alimentazione, frutti di bosco e zenzero. "New entry" sono anche bicicletta elettrica e scooter sharing nell'ambito dei trasporti e la web tv nel settore degli abbonamenti pay tv. "Escono" invece i supporti digitali registrabili (come cd e dvd) e la lampadina a risparmio energetico.