Premio Nobel per l'Economia 2025 a Mokyr, Aghion e Howitt

Il Premio Nobel per l'Economia 2025, dedicato quest'anno a "creazione e distruzione", è stato assegnato a Joel Mokyr, economista statunitente-israeliano della Northwestern University e, congiuntamente, a Philippe Aghion, economista francese, e Peter Howitt, canadese. Lo ha annunciato il comitato del Nobel, per l'onorificienza efficienza che viene insignita assieme alla Banca centrale svedese, spiegando che la motivazione del premio è nei contributi che hanno dato nello spiegare come l'innovazione risulti un motore della crescita economica.