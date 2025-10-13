Premio Nobel per l'Economia 2025 a Mokyr, Aghion e Howitt

Per i contributi che hanno dato nello spiegare come l'innovazione risulti un motore della crescita economica
Il Premio Nobel per l'Economia 2025, dedicato quest'anno a "creazione e distruzione", è stato assegnato a Joel Mokyr, economista statunitente-israeliano della Northwestern University e, congiuntamente, a Philippe Aghion, economista francese, e Peter Howitt, canadese. Lo ha annunciato il comitato del Nobel, per l'onorificienza efficienza che viene insignita assieme alla Banca centrale svedese, spiegando che la motivazione del premio è nei contributi che hanno dato nello spiegare come l'innovazione risulti un motore della crescita economica.
Mokyr lavora alla Northwestern University, Aghion al College de France e alla London School of Economics, mentre Howitt alla Brown University.
Nello specifico, l'Accademia reale svedese di scienze spiega che metà dell'onorificenza va a Mokyr "per avere identificato i prerequisiti della crescita sostenuta tramite il progresso tecnologico" e l'altra metà congiuntamente ad Aghion e Howitt "per la teoria della crescita sostenuta attraverso la distruzione creativa".
Interpellato al telefono dalla stampa internazionale subito dopo la consegna dei premi, Aghion ha detto di essere "senza parole" e che investirà la somma del Nobel - pari a un totale di 11 milioni di corone svedesi (circa 1 milione di euro) per i tre premiati - nei suoi progetti di ricerca accademici. "Non vedo con favore i dazi, negativi per la crescita mondiale", ha spiegato rispondendo sull'attualità economica, ma "l'Europa non può lasciare la leadership tecnologica agli Usa e alla Cina", anche se ci sono Paesi come la Svezia o la Danimarca che tengono il passo con i due colossi geoeconomici mondiali.
Mokyr, spiega l'Accademia, "ha usato le fonti storiche come mezzo per scoprire i meccanismi attraverso i quali una crescita sostenuta può diventare una nuova normalità". Aghion e Howitt, in un articolo del 1992, "hanno costruito un modello matematico per la distruzione creativa: quando un prodotto nuovo e migliore entra nel mercato, le aziende che vendono i prodotti vecchi perdono", un'innovazione che "è anche distruttiva", in un conflitto "che deve essere gestito in modo costruttivo. Altrimenti l'innovazione sarà bloccata dalle aziende già stabilite e da gruppi d'interesse che rischiano di trovarsi svantaggiati" dal progresso.