Premio Nobel per l'Economia: vincono Acemoglu, Johnson e Robinson

"Quando gli europei hanno colonizzato grandi porzioni della terra - si legge in una nota dell'Accademia svedese - le istituzioni delle società sono cambiate, talora drammaticamente, ma non ovunque nello stesso modo. In alcuni Paesi lo scopo era sfruttare la popolazione ed estrarre risorse a beneficio dei colonizzatori, creando solo benefici di breve termine "per chi era al potere: finché il sistema politico garantisce loro il controllo, nessuno crederà alle loro promesse di future riforme economiche". In altri Paesi, le potenze coloniali hanno formato sistemi economici e politici inclusivi" che nel tempo hanno prodotto "società generalmente prospere".