"Les Echos" promuove la nuova governance di Mfe-Mediaforeurope

La riorganizzazione non è solo un cambio di nomi nell'organigramma. La scelta, voluta dallo stesso Pier Silvio Berlusconi, segna il passaggio da "una holding di controllo finanziario" a "una media company operativa". "Fino a oggi Mfe supervisionava le proprie filiali nazionali in modo verticale. Da ora il gruppo adotta una struttura orizzontale, integrando tutte le funzioni di staff nell'ambito della holding per coordinare direttamente risorse e competenze in tutti i paesi in cui è presente", vale a dire Italia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Portogallo.



La testata ricorda che, "come ha dichiarato lo stesso Gruppo, questa nuova organizzazione mira a rendere l’azienda 'integrata a livello internazionale', per guadagnare in efficienza e rapidità di esecuzione. Per sostenere questa visione è stata quindi creata una nuova squadra di direzione trasversale, anticipando il rinnovo del consiglio di amministrazione".