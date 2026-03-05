Mfe-Mediaforeurope: nuova organizzazione del top management in ottica internazionale | Al Ceo Pier Silvio Berlusconi il ruolo di Chairman e Group Chief Executive Officer

Pasquale Straziota viene nominato General Counsel e coordinerà tutte le attività legali del Gruppo. Marco Giordani, Chief Finance e International Business Officer, avrà la responsabilità della supervisione finanziaria e dello sviluppo internazionale del business. Simone Sole viene nominato Chief Financial Officer (CFO). Stefano Sala, Chief Global Advertising Officer, è a capo della raccolta pubblicitaria in tutti i Paesi in cui opera il Gruppo attraverso la società Mfe Advertising. Niccolò Querci, Chief Operating e Human Resources Officer, avrà la responsabilità per tutto il Gruppo di Organizzazione, Risorse Umane, Tecnologie, Procurement e Operations. Gina Nieri, Chief Institutional Affairs Officer, rappresenta Mfe in tutti i contesti istituzionali e regolamentari internazionali. Mauro Crippa, Chief Corporate Communication Officer, sarà responsabile per tutto il Gruppo della comunicazione corporate e dei rapporti con i media.