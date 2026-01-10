Pier Silvio Berlusconi, il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Alla guida del principale impero televisivo d'Europa"

"Per sette anni MFE ha lavorato all'acquisizione di Pro Sieben Sat.1. La perseveranza ha dato i suoi frutti. Nei sette anni di attesa come azionista di minoranza, MFE ha potuto studiare in modo approfondito il mercato televisivo tedesco. Berlusconi arriva così in Germania come esperto di televisione con tre decenni di esperienza nel settore, non come un ingenuo. L'esperienza internazionale l'ha acquisita con MFE in Spagna. Lì hanno imparato che né i programmi né gli spazi pubblicitari possono essere trasferiti come un prodotto standard da un paese all'altro, poiché i gusti sono troppo diversi. Solo pochi format funzionano in più di una nazione; per gli spot pubblicitari vale qualcosa di simile. Inoltre, in Italia la televisione lineare si afferma ancora più che altrove; gli spettatori italiani sono finora passati allo streaming in misura minore. I canali MFE sono inoltre leader di mercato in Italia, con quote di ascolto superiori a quelle della televisione pubblica. Nonostante queste differenze, MFE crede tuttavia nelle sinergie dietro lo schermo, rendendo più incisivi gli acquisti grazie alla concentrazione, unificando le piattaforme e standardizzando le tecnologie", si legge nell'articolo.