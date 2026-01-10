Pier Silvio Berlusconi, il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Alla guida del principale impero televisivo d'Europa"

Il giornale tedesco sul Ceo di MediaForEurope: "Rafforzamento della qualità editoriale e una visione industriale di lungo periodo"
© Mediaset
Il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung dedica un articolo-ritratto a Pier Silvio Berlusconi. In particolare, il giornale rileva come "all'età di 56 anni" il Ceo di MediaForEurope sia "arrivato al vertice della sua carriera. Dopo la più grande acquisizione nella storia del gruppo televisivo creato da suo padre, ora controlla il principale impero televisivo d'Europa. La mega-acquisizione è quella di Pro Sieben Sat.1, il più importante gruppo televisivo privato della Germania accanto a RTL".
Inoltre, il quotidiano Frankfurter Allgemeine Zeitung descrive il lavoro fatto da Pier Silvio Berlusconi sulla tv in Italia attraverso un rafforzamento della qualità editoriale e una visione industriale di lungo periodo.
"Per sette anni MFE ha lavorato all'acquisizione di Pro Sieben Sat.1. La perseveranza ha dato i suoi frutti. Nei sette anni di attesa come azionista di minoranza, MFE ha potuto studiare in modo approfondito il mercato televisivo tedesco. Berlusconi arriva così in Germania come esperto di televisione con tre decenni di esperienza nel settore, non come un ingenuo. L'esperienza internazionale l'ha acquisita con MFE in Spagna. Lì hanno imparato che né i programmi né gli spazi pubblicitari possono essere trasferiti come un prodotto standard da un paese all'altro, poiché i gusti sono troppo diversi. Solo pochi format funzionano in più di una nazione; per gli spot pubblicitari vale qualcosa di simile. Inoltre, in Italia la televisione lineare si afferma ancora più che altrove; gli spettatori italiani sono finora passati allo streaming in misura minore. I canali MFE sono inoltre leader di mercato in Italia, con quote di ascolto superiori a quelle della televisione pubblica. Nonostante queste differenze, MFE crede tuttavia nelle sinergie dietro lo schermo, rendendo più incisivi gli acquisti grazie alla concentrazione, unificando le piattaforme e standardizzando le tecnologie", si legge nell'articolo.
Infine, Pier Silvio Berlusconi viene ritratto come un manager di televisione riservato e concentrato sui contenuti, mai alla ricerca di visibilità, chiamato a guidare una delle sfide più rilevanti per il futuro dei media europei. "Chi vuole capire Pier Silvio Berlusconi deve sapere come funziona Portofino. Pier Silvio Berlusconi apprezza la quiete, lontano dalla rumorosa Milano. La metropoli italiana deve comunque sopportarla a sufficienza durante la settimana", si legge sul Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Vuole proteggere soprattutto la sua vita privata", aggiunge il quotidiano.