Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
L'INCONTRO CON LA STAMPA

Pier Silvio Berlusconi: "Il mio sogno? Un telegiornale locale. Io guardo sempre il TGR Liguria"

L'amministratore delegato di Mfe: "Nell’offerta dei singoli Paesi, avere dell’informazione più stretta e specializzata sul territorio sia un grandissimo valore"

11 Dic 2025 - 16:12
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

Nel corso del tradizionale incontro con la stampa e del brindisi natalizio di Mediaset, andato in scena mercoledì 10 dicembre a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi si è soffermato su una riflessione sull’informazione televisiva. "C’è un programma che mi piacerebbe? Guarda, ho attraversato il palinsesto e ti dirò una cosa che secondo me ti stupisce. Quello che a me piacerebbe fare, ma che non possiamo fare ad oggi per motivi di regole – e sarebbe comunque complicato, ma mai dire mai – è un telegiornale locale e regionale. Io penso che, nell’offerta dei singoli Paesi, avere dell’informazione più stretta e specializzata sul territorio sia un grandissimo valore. Quindi io in questo riconosco il ruolo – e qui sì che è vero servizio pubblico – del TGR alla Rai. Io il TGR Liguria lo guardo sempre".

Ti potrebbe interessare

pier silvio berlusconi

Sullo stesso tema