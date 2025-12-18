Gli auguri di Pier Silvio Berlusconi alla famiglia Mediaset

Mercoledì 17 dicembre, a Cologno Monzese e in collegamento con le sedi romane, Pier Silvio Berlusconi ha incontrato oltre 1.500 dipendenti e collaboratori di Mediaset per il tradizionale appuntamento per gli auguri natalizi. Un momento di condivisione e partecipazione che ha confermato il forte senso di appartenenza che caratterizza il Gruppo. In un clima conviviale con cioccolata calda, vin brulé, panettone, pandoro e brindisi con tutti, all’incontro ha partecipato anche Max Giusti che, con la sua band, si è esibito in alcuni brani natalizi facendo cantare tutti i presenti.





Nel suo intervento, Pier Silvio Berlusconi ha dichiarato: "Oggi, attraversando il mondo di Mediaset, che è fatto da voi, ancora una volta siete riusciti a emozionarmi. Ed emozionarsi nell’incontrare le persone di Mediaset è una cosa bellissima. Questo affetto fa bene a me, ma sono convinto che faccia bene a tutti noi. Il lavoro richiede impegno e spesso comporta stress, ma lavorare insieme, sentirsi parte di una grande famiglia, è una delle nostre forze. Chi arriva in Mediaset dopo poco si sente parte di un progetto e di una visione comune. Sì, siamo una grande azienda e una grande famiglia. Vi abbraccio tutti".

