Pier Silvio Berlusconi porta Mfe al controllo di ProSiebenSat.1 con il 75,6% delle quote

L'Opa ha sollevato un ampio dibattito in Germania, dove l'acquisizione da parte di un gruppo straniero ha alimentato interrogativi sul futuro dell'occupazione e dell'indipendenza editoriale. Pier Silvio Berlusconi ha affrontato direttamente queste preoccupazioni, incontrando il ministro della Cultura tedesco Wolfram Weimer e confermando l'impegno a salvaguardare i posti di lavoro e a mantenere la sede produttiva a Monaco di Baviera. Inoltre, Mfe ha ribadito l'intenzione di garantire l'autonomia giornalistica di ProSiebenSat.1, preservando la sua identità editoriale e favorendo allo stesso tempo lo sviluppo di nuovi contenuti di qualità.