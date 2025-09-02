Weimer e Berlusconi ribadiscono la visione condivisa per il futuro di Prosiebensat.1

Durante l'incontro, MFE ha sottolineato che il mercato tedesco sarà un elemento centrale della strategia del gruppo. L'attenzione sarà rivolta a investire nella produzione di contenuti locali, e a creare un polo di piattaforme multimediali e di streaming. Monaco di Baviera sarà ulteriormente sviluppata come primaria sede per contenuti, innovazione, e occupazione. MFE ha anche ribadito l’impegno a pagare le imposte dove vengono gestite le stazioni di broadcasting, e prodotti i contenuti mantenendo in tal modo il valore aggiunto fiscale per il business tedesco svolto in Germania.