Il fondo Ppf esce da Prosieben e cede a Mfe-Mediaset il suo 15,68%

Il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, con oltre il 43% dei diritti di voto della tedesca già in mano, arriva a detenere una quota vicina al 60%
Il gruppo ceco Ppf esce da Prosieben e apporta in adesione all'offerta di Mfe-MediaForEurope le sue 36.539.628 azioni, pari a circa il 15,68% del gruppo media tedesco. Ppf, si legge nella nota, ha anche deciso "di smobilitare i restanti strumenti finanziari detenuti sulla societa'". Una mossa che segue la conclusione del periodo iniziale di adesione relativo alle due offerte pubbliche concorrenti lanciate dai due principali soci di Prosiebensat.1.
A questo punto, il gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, con oltre il 43% dei diritti di voto della tedesca già in mano, arriva a detenere una quota superiore almeno al 58%. La partecipazione "appare molto probabilmente sufficiente per garantire la maggioranza semplice in ogni assemblea degli azionisti di ProSiebenSat.1", come viene precisato nella nota.
