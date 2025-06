Picco di lavoratori minorenni in Italia nel 2024: sono oltre 80mila | Sei i minori morti sul lavoro tra il 2019 e il 2023

Il reddito pro-capite medio settimanale per i lavoratori entro i 19 anni di sesso maschile va dai 297 euro nel 2018 a 326 euro nel 2023, mentre nelle donne è passato dai 235 euro nel 2018 ai 262 euro nel 2023. "In questa giornata così importante - ha commentato il presidente dell'Unicef Italia Nicola Graziano - vorrei ricordare che l'art. 32 della Convenzione stessa afferma che gli Stati parte riconoscono il diritto di ciascun bambino, bambina, ragazzo e ragazza 'a essere protetto contro lo sfruttamento economico e a non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale".