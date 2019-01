Pensioni, al via le domande per "Quota 100" | Salvini: "L'obiettivo è quota 41"

I requisiti - L'Inps ricorda che sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto che "disciplina l'accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi (la cosiddetta 'quota 100')" e che "fissa il requisito contributivo per conseguire il diritto alla pensione anticipata a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, per il periodo 2019-2026" oltre alla proroga dell'opzione donna.



Ecco come fare - Il cittadino in possesso delle credenziali di accesso (il Pin rilasciato dall'Istituto, l'SPID o la Carta nazionale dei servizi) - spiega l'Istituto - può compilare e inviare la domanda telematica di accesso alla pensione disponibile fra i servizi on line, sul sito www.inps.it, nella sezione "Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci". La domanda può essere presentata anche per il tramite dei Patronati e degli altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all'Inps ovvero, in alternativa, può essere presentata utilizzando i servizi del Contact center.



Salvini: "Obiettivo quota 41" - "Sono orgoglioso e felice", ha detto il vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa alla Camera. "Quota 41 è il prossimo obiettivo: questa è solo la prima di cinque manovre che puntano tutto sugli italiani. Abbiamo messo un primo mattone sulla Fornero. Sono stati quasi otto mesi di lavoro entusiasmante, faticoso, con tanti amici nel Paese e qualche avversario nei salotti buoni. Preferisco avere tanti amici tra gli italiani e qualche problema con chi riguarda il passato", ha aggiunto Salvini.