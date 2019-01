Cdm approva "decretone" su reddito cittadinanza e quota 100

Il Consiglio dei ministri ha approvato il "decretone" su reddito di cittadinanza e quota 100. Secondo il premier Giuseppe Conte si tratta di "due misure che non rispondono a estemporanee promesse elettorali ma costituiscono un progetto di politica economica sociale di cui questo governo va fiero. E' un progetto che riguarda cinque milioni di persone in povertà e un milione di persone che potranno andare in anticipo in pensione".