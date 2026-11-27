La multinazionale statunitense OpenAi ha presentato una controquerela contro Apple, accusando il colosso tecnologico di aver sottratto segreti commerciali e ostacolato il proprio accesso ai fornitori di hardware. L'iniziativa legale arriva dopo che Apple aveva citato in giudizio OpenAi, accusandola di aver assunto alcuni suoi dipendenti per ottenere accesso alla propria tecnologia. Nelle contro-accuse depositate presso un tribunale federale della California, OpenAi sostiene che le pratiche di assunzione di Apple siano state concepite per "intrappolare" i dipendenti e impedire loro di lavorare sulle tecnologie sviluppate dalle aziende concorrenti.