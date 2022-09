Occupazione, nel 2050 in Italia solo uno su due avrà un'età lavorativa

E' una fotografia impietosa quella che arriva dall'Istat sul futuro dell'Italia: crollo delle nascite, invecchiamento in aumento e, conseguente, assenza di lavoro.

Sono i numeri a parlare che non lasciano molti margini interpretativi: da 59,2 milioni di abitanti al gennaio 2021 si passerà a 57,9 nel 2030, per arrivare a 54,2 milioni nel 2050 fino a 47,7 nel 2070. In meno di 50 anni la popolazione diminuirà di 11,5 milioni e, naturalmente anche la struttura sociale cambierà: il rapporto tra individui in età lavorativa (15-64 anni) e non (0-14 e 65 anni e più) passerà da circa 3 a 2 nel 2021 a circa 1 a 1 nel 2050, con tutti i nodi di finanza pubblica e previdenziale che questo si porta dietro.