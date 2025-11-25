Borsa, Nvidia crolla dopo notizia di trattative Google-Meta sui chip per l'IA

A dare la notizia è stato il sito di informazione "The Information", che ha riferito che Meta sarebbe impegnata in trattative per utilizzare i chip di Google nei suoi data center nel 2027. Le azioni del colosso guidato da Jensen Huang hanno registrato cali in Borsa fino al sette per cento, per poi stabilizzarsi al 4,3 per cento. "Google Cloud sta registrando una accelerazione della domanda", ha detto un portavoce di Google all'emittente "Cnbc".