Borsa, Nvidia crolla dopo notizia di trattative Google-Meta sui chip per l'IA

Il gigante del settore high tech ha bruciato circa 150 miliardi di dollari a Wall Street per il crollo del titolo
nvidia © Web
Nvidia e alcuni altri titoli del settore dei chip sono crollati, pesando sul Nasdaq, dopo la notizia che Meta Platforms è in trattative per investire miliardi nei semiconduttori per l'intelligenza artificiale di Google. Il gigante dei chip per l'intelligenza artificiale ha perso fino al 7% nelle prime contrattazioni, per poi recuperare parte della perdita a metà giornata. Di recente il calo è diminuito a circa il 4%, bruciando comunque la cifra record di 150 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato.
A dare la notizia è stato il sito di informazione "The Information", che ha riferito che Meta sarebbe impegnata in trattative per utilizzare i chip di Google nei suoi data center nel 2027. Le azioni del colosso guidato da Jensen Huang hanno registrato cali in Borsa fino al sette per cento, per poi stabilizzarsi al 4,3 per cento. "Google Cloud sta registrando una accelerazione della domanda", ha detto un portavoce di Google all'emittente "Cnbc".