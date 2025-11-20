Logo Tgcom24
Mondo
Investimenti globali

Arabia Saudita, accordo con Musk per un mega data center AI da 500 megawatt

Il progetto nasce nell'ambito dell'incontro economico in corso negli Stati Uniti, con la partecipazione di leader statunitensi e sauditi

20 Nov 2025 - 00:31
xAI, la società dedicata all'intelligenza artificiale fondata da Elon Musk, avvierà la costruzione di un data center da 500 megawatt in Arabia Saudita insieme al produttore di semiconduttori Nvidia. L'iniziativa sarà sviluppata in collaborazione con la societa' saudita Humain, partner del progetto. L'annuncio è arrivato durante il Forum di investimento bilaterale in corso nella capitale statunitense, appuntamento al quale partecipano anche il presidente Donald Trump e il principe ereditario dell'Arabia Saudita, Mohammed bin Salman.

