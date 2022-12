Natale, Coldiretti/Ixè: la spesa per i regali sarà di 177 euro a testa, -7% sul 2021

E' quanto emerge dall'analisi Coldiretti/Ixè, che evidenzia come, nonostante la crisi economica e le iniziative promozionali di novembre, a partire dal Black Friday, resiste uno zoccolo duro di "tradizionalisti" che inizia a scegliere i doni dopo l'Immacolata. Inoltre, secondo l'analisi, la spesa degli italiani per i regali sarà quest'anno complessivamente di 177 euro a testa, in calo del 7% rispetto allo scorso anno, a causa principalmente della crisi economica. L'acquisto più gettonato è rappresentato dalle specialità enogastronomiche.

La spesa per i regali di Natale da 177 euro a testa - "Gli italiani per una maggioranza del 42% conterranno il budget sotto la soglia dei 100 euro, mentre il 30% arriverà fino a 200 euro - sostiene Coldiretti - e un altro 15% si spingerà a 300 euro. Ma c'è anche un 8% che spenderà tra 300 e 500 euro, un 2% che arriverà a mille e una ristrettissima minoranza dell'1% che supererà i 2.000 euro. Gli altri non hanno ancora deciso quanto spendere".

Accanto ai tradizionali luoghi di acquisto, un successo, secondo la confederazione, viene registrato per i mercatini, che si moltiplicano nelle città e nei luoghi di villeggiatura. Una opzione che garantisce spesso la possibilità di trovare regali ad "originalità garantita" al giusto prezzo.

Secondo un'analisi Coldiretti/Ixè, saranno 31 milioni gli italiani "a caccia" di mercatini di Natale, in questo lungo ponte dell'Immacolata, che vede moltiplicarsi nelle piazze italiane le fiere popolari, dagli Oh bej oh bej a Milano alle bancarelle del Trentino, fino a quelli a chilometro zero degli agricoltori di Campagna Amica aperti in molte città.

Secondo l'analisi, "a far la parte del leone sono i mercatini nazionali dove si recherà il 58% degli italiani, mentre un 5% lo farà all'estero. Tra quanti frequenteranno i mercatini solo il 6% non farà alcun acquisto mentre ben il 50% spenderà in prodotti enogastronomici, che rappresentano l'acquisto più gettonato, anche se molti scelgono decori natalizi, prodotti per la casa, oggetti artigianali, capi di abbigliamento e giocattoli".

Codacons: un italiano su 4 pronto a riciclare regali - Ma non tutti i regali di Natale saranno azzeccati e graditi e una parte dei doni scambiati durante le festività finià nel girone del "riciclo". Un italiano su 4, secondo l'associazione dei consumatori Codacons, si dice pronto a riciclare i regali di Natale.

La metà dei doni riciclati sarà regalato ad amici e parenti, mentre cresce sensibilmente il numero di consumatori che metterà in vendita sul web i doni ricevuti. In base alle stime Codacons, "il 35% di chi ricicla i regali tenterà di venderli attraverso le nuove app, i social network e i siti di e-commerce".