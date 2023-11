Moody's conferma il rating "Baa3" all'Italia e alza l'outlook a "stabile" | Giorgetti: "È la conferma che stiamo facendo bene"

L'Italia supera così lo scoglio più insidioso dalle agenzie di rating. La valutazione giunge una settimana dopo che Fitch aveva confermato il rating BBB con outlook stabile. Precedentemente anche Standard and Poor's e Dbrs Morningstar avevano confermato il rating a livelli analoghi per il nostro Paese, con prospettive stabili.

Secondo Moody's, le prospettive di breve termine dell'Italia "sono sostenute dall'attuazione del Pnrr, ma anche dai recenti miglioramenti del settore bancario. I rischi legati alle forniture energetiche sono diminuiti in parte per il clima buono dello scorso inverno, ma anche per le azioni del governo" per la diversificazione delle forniture e del rafforzamento dell'infrastruttura energetica". L'agenzia ha inoltre sottolineato che la forza del settore bancario italiano è "migliorata significativamente. Un lento ma graduale consolidamento nel sistema bancario ha portato a una migliore efficienza operativa e a complessivi miglioramenti della redditività".

Nella loro relazione, gli analisti hanno evidenziato che i livelli di debito dell'Italia "resteranno elevati. Ridurre il deficit nei prossimi anni sarà essenziale per la futura traiettoria del debito, dato che il differenziale fra le crescita nominale e i tassi di interesse tornerà negativo nel 2025, richiedendo all'Italia un surplus primario per stabilizzare il debito".

Secondo la previsione di Moody's, che il deficit italiano sarà pari al 4,4% del Pil nel 2024. Negli anni successivi, l'agenzia di rating "vede alcuni rischi per la traiettoria fiscale legati ad alcuni obiettivi politici del governo, in particolare la riforma dell'imposta sul reddito".

La previsione di Moody's sul Pnrr

Moody's ha poi definito il Pnrr come "l'opportunità che capita una volta in una generazione per rafforzare la crescita e attuare riforme specifiche. Per l'Italia i rischi di credito associati con una inefficiente esecuzione delle politiche macroeconomiche sono significativi, perché è lo Stato membro dell'Ue più a rischio che il differenziale tassi di interesse-crescita metta in moto una dinamica avversa del debito. Avevamo anticipato alcune difficoltà nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Comunque i ritardi nel sborsare la terza rata dei fondi Ue e le significative revisioni proposte rivelano debolezze maggiori" di quanto Moody's aveva previsto.