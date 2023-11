Fmi: "Frena l'economia europea, nel 2023 crescita all'1,3%" | "Nella Manovra italiana nessuna riforma per la crescita"

Il direttore del Dipartimento europeo dell'Fmi, Alfred Kammer, si è soffermato sulla situazione in Italia . "Abbiamo consigliato al governo italiano di anticipare l'aggiustamento e di essere più ambizioso, nonché di pensare anche a riforme di bilancio strutturali e favorevoli alla crescita, che non sono previste nella bozza di bilancio 2024", ha spiegato. Per l'Italia "sarà importante avviare un percorso favorevole alla crescita e aumentare la produttività, questa è la questione chiave. Pertanto sosteniamo un aggiustamento di bilancio favorevole alla crescita".

Le stime di crescita del Pil italiano nel 2023 e 2024

I numeri relativi al nostro Paese confermano le stime di crescita pubblicate a ottobre: +0,7% per il 2023 e il 2024, nel quadro della generale frenata dell'economia europea. L'inflazione è attesa al 6% per il 2023, per poi registrare un netto calo al 2,6% nel 2024. Ora "l'Italia deve lavorare duro per spendere bene i fondi del Next Generation Eu", ha aggiunto Kammer, sottolineando che Roma "si è trovata ad affrontare i problemi che molti Paesi stanno riscontrando in termini di limiti di capacità nell'attuazione" del piano. Queste difficoltà "dovrebbero essere risolte perché il Next Generation Eu sarà importante e darà impulso alla crescita nel breve e nel medio termine".