Fmi: "Il governo italiano sia più ambizioso sul calo del debito"

L'Fmi chiede al governo italiano uno sforzo maggiore sul calo del debito pubblico.

Il responsabile del Dipartimento di Bilancio, Vitor Gaspar, sottolinea che "servono ambizioni aggiuntive in termini di aggiustamento dei conti pubblici. Il debito calerà, ma molto lentamente e ben al di sopra del livello pre-pandemia". Per far scendere il rapporto debito/Pil intervengono "due elementi cruciali: riforme strutturali per aumentare il potenziale di crescita e obiettivi più ambiziosi".