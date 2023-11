Fitch conferma rating BBB dell'Italia: outlook stabile

Fitch conferma il rating BBB dell'Italia, con outlook stabile.

L'agenzia prevede un rallentamento della crescita italiana a +0,9% nel 2023 (dal +3,7% del 2022)."Il sostegno pubblico al governo Meloni - scrive Fitch - ha tenuto e la sua maggioranza parlamentare è più stabile di molte precedenti amministrazioni, offrendo una piattaforma per una pianificazione di medio-termine economica e di bilancio. In ogni caso di trova ad affrontare una notevole pressione politica affinché mantenga maggiormente i suoi impegni elettorali, pesando sulle prospettive di un maggiore consolidamento, come evidenziato dalle misure di riforma delle pensioni" respinte dalla coalizione.