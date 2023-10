Visco: "Saggia la decisione della Bce di mantenere alti i tassi a lungo, lo spread sale per i timori del mercato sull'Italia"

"Lo spread sale per i timori del mercato"

Intervenendo alla Giornata del Risparmio, il numero uno di Palazzo Koch sottolinea che lo spread dell'Italia sale "senza dubbio anche per fattori globali e non specifici del nostro Paese" ma "l'effetto sui titoli del debito pubblico è stato superiore a quello degli altri Paesi probabilmente perché gli investitori temono per la capacità di sviluppo dell'Italia e percepiscono che, anche per questa ragione, il debito pubblico non è ancora in equilibrio".