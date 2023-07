Visco: non lontani da una pausa sull'aumento Bce dei tassi

"Non c'è un problema sistemico" e di stabilità finanziaria derivante dall'aumento dei tassi e delle rate sui mutui variabili delle famiglie, dice ancora Visco secondo cui "Il debito delle famiglie in Italia è il più basso d'Europa". I variabili "sono solo un terzo e quelli da inizio 2023 hanno un cap. Vi sono misure in corso che aiuteranno i più bisognosi", ha sottolineato Visco rilevando comunque che chi ha sottoscritto un variabile "doveva avere la percezione che un aumento era possibile". "Serve più informazione e disponibilità a capire il rischio" ha detto.

"Salario minimo per tutelare lavoratori senza contratto collettivo"

"Il problema non è il salario minimo, ci sono studi che dimostrano che non è il salario minimo che fa cadere l'occupazione. Il problema è il livello: in Italia ci sono i contratti collettivi ma ci sono tante persone che non sono coperte e vanno difesi. Sta a chi è deputato a occuparsene valutare quale siano i livelli", ha detto il governatore di Bankitalia.