S&P conferma il rating dell'Italia a BBB con outlook stabile

E' quanto emerge dalle tabelle pubblicate sul sito dell'agenzia. Nella nota che accompagna la conferma del rating, l'agenzia afferma che la crescita economica italiana decelererà nel 2023 e nel 2024. Per il 2025 "prevediamo che la crescita del Pil italiano riprenderà sopra l'1%". Previsto un Pil in crescita dello 0,9% quest'anno, dello 0,7% il prossimo e dell'1,3% nel 2025.

Rallentano le previsioni di crescita Le previsione di crescita rallentano, ma questo non cambia il 'voto' sulla capacità del Paese di gestire il proprio debito nei confronti del mercato. Di fatto il primo giudizio sui conti pubblici dopo Nadef e Manovra conferma le aspettative del governo, che - come emerge da quanto affermato più volte dalla premier Giorgia Meloni e dal titolare del Mef, Giancarlo Giorgetti - resta convinto di aver agito con equilibrio e prudenza. Due tratti evidenti che, secondo il ministro dell'Economia, le agenzie di rating non possono ignorare.

Gli effetti del Superbonus La stagione delle valutazioni sull'Italia si apre con Standard & Poor's. Per l'agenzia di rating, il consolidamento di bilancio sarà più lento del previsto, con un deficit al 5,5% del Pil nel 2023, le cui colpe, per un ulteriore 0,8%, vengono attribuite all'effetto degli incentivi per il Superbonus. L'attenzione maggiore viene riservata al debito: "La sua sensibilità alle condizioni del mercato resteranno elevata", secondo l'analisi di S&P.

Giorgetti: "Valutazione onesta" Ma leggendo tra le righe del comunicato dell'Agenzia di rating non si scopre nulla che lo stesso ministro Giorgetti non abbia già detto, anche in Parlamento. "Abbiamo scritto una legge di bilancio correttamente impostata e a nostro giudizio troverà la valutazione onesta delle agenzie di rating che l'hanno letta e di certo non basano le loro valutazioni sul gossip e i titoli scandalistici", ha detto Giorgetti, che da tempo incontra con regolarità le agenzie di rating per "dimostrare la credibilità e solidità" del Paese.