Michael Eifler e Simone Sole nominati nuovi membri del Consiglio di Sorveglianza di ProSiebenSat.1

Con queste nomine il Consiglio di Sorveglianza di ProSiebenSat.1 rafforza ulteriormente le proprie competenze internazionali e settoriali
© Ansa
Michael Eifler e Simone Sole sono i nuovi membri del Consiglio di Sorveglianza di ProSiebenSat.1 Media SE. Entrambi sono stati nominati dal tribunale con effetto immediato e saranno regolarmente eletti dagli azionisti nella prossima Assemblea Generale Annuale. Succedono a Klára Brachtlová e Christoph Mainusch, che avevano precedentemente rassegnato le dimissioni dal Consiglio di Sorveglianza a seguito del completamento dell’offerta pubblica volontaria di acquisto da parte di MFE–MEDIAFOREUROPE N.V. e del conseguente cambiamento della maggioranza azionaria.
Michael Eifler è partner dello studio legale Eifler Grandpierre Weber Rechtsanwälte und Notare, con sede a Francoforte. Con quasi 30 anni di esperienza nel diritto societario, è riconosciuto per la sua competenza nelle operazioni di M&A nazionali e transfrontaliere, nella governance aziendale e nelle ristrutturazioni. Eifler unisce una profonda conoscenza giuridica a un solido network locale e a una marcata sensibilità interculturale, assistendo sia medie imprese tedesche sia investitori internazionali nelle loro attività in Germania. Vanta in particolare una lunga esperienza nel supporto alle imprese italiane nelle loro attività e investimenti nel mercato tedesco.
Simone Sole è Group Head of Finance and M&A di MFE a Milano. Con oltre vent’anni di esperienza dirigenziale nel settore dei media, è responsabile delle funzioni di finanza, M&A, sviluppo societario e relazioni con gli investitori a livello di gruppo, e ha avuto un ruolo chiave nel promuovere la crescita sostenibile di MFE. Ha inoltre fatto parte dei consigli di amministrazione di importanti società del settore dei media e della comunicazione, tra cui EI Towers ed Endemol N.V., portando con sé una vasta esperienza nella leadership aziendale, nella strategia dei media e nella gestione finanziaria.
Maria Kyriacou, presidente del Consiglio di Sorveglianza di ProSiebenSat.1 Media SE, si è detto "lieto di accogliere Michael Eifler e Simone Sole nel nostro Consiglio di Sorveglianza. Le loro competenze e le rispettive esperienze internazionali saranno di grande valore mentre proseguiamo il nostro percorso di trasformazione. Con le capacità rafforzate del Consiglio, siamo ben posizionati per supportare l’allineamento continuo con il nostro azionista di maggioranza. Non vedo l’ora di collaborare con Michael e Simone".
Con la nomina di Michael Eifler e Simone Sole, il Consiglio di Sorveglianza di ProSiebenSat.1 rafforza ulteriormente le proprie competenze internazionali e settoriali, assicurando così una struttura in grado di sostenere le priorità strategiche dell’azienda, tra cui la trasformazione digitale del business dell’intrattenimento e la creazione di valore sostenibile per tutti gli stakeholder.