Michael Eifler e Simone Sole nominati nuovi membri del Consiglio di Sorveglianza di ProSiebenSat.1

Michael Eifler è partner dello studio legale Eifler Grandpierre Weber Rechtsanwälte und Notare, con sede a Francoforte. Con quasi 30 anni di esperienza nel diritto societario, è riconosciuto per la sua competenza nelle operazioni di M&A nazionali e transfrontaliere, nella governance aziendale e nelle ristrutturazioni. Eifler unisce una profonda conoscenza giuridica a un solido network locale e a una marcata sensibilità interculturale, assistendo sia medie imprese tedesche sia investitori internazionali nelle loro attività in Germania. Vanta in particolare una lunga esperienza nel supporto alle imprese italiane nelle loro attività e investimenti nel mercato tedesco.



Simone Sole è Group Head of Finance and M&A di MFE a Milano. Con oltre vent’anni di esperienza dirigenziale nel settore dei media, è responsabile delle funzioni di finanza, M&A, sviluppo societario e relazioni con gli investitori a livello di gruppo, e ha avuto un ruolo chiave nel promuovere la crescita sostenibile di MFE. Ha inoltre fatto parte dei consigli di amministrazione di importanti società del settore dei media e della comunicazione, tra cui EI Towers ed Endemol N.V., portando con sé una vasta esperienza nella leadership aziendale, nella strategia dei media e nella gestione finanziaria.