Marco Giordani nuovo amministratore delegato di ProsiebenSat.1

Bob Rajan direttore finanziario, Habets resta come consulente
© Ufficio Stampa Mediaset
Il Consiglio di Sorveglianza di ProSiebenSat.1 Media SE ha deliberato modifiche sostanziali alla sua Direzione generale. Marco Giordani, braccio destro di Pier Silvio Berlusconi e attualmente Chief Financial Officer (CFO) di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE"), assume il ruolo di Chief Executive Officer (CEO) di ProSiebenSat.1 Media SE ("ProSiebenSat.1") con effetto immediato. Bert Habets cede il suo ruolo di CEO a Marco Giordani di comune accordo e assumerà il ruolo di senior advisor di ProSiebenSat.1 con particolare attenzione a un periodo di transizione senza soluzione di continuità fino alla fine dell'anno.
Bob Rajan entrerà a far parte di ProSiebenSat.1 in qualità di Chief Financial Officer (CFO), con effetto immediato, succedendo a Martin Mildner, che lascerà l'azienda di comune accordo. Bob Rajan assumerà questa posizione ad interim, principalmente per portare avanti il processo di riorganizzazione e per migliorare la redditività dell'azienda. Inoltre, Markus Breitenecker, precedentemente Chief Operating Officer di ProSiebenSat.1, ha deciso di dimettersi dal suo ruolo con effetto immediato e nel miglior modo possibile; la sua posizione non sarà sostituita a livello di comitato esecutivo.
MFE-MEDIAFOREUROPE rende noto inoltre che Marco Giordani continuerà, anche a seguito della sua nomina quale CEO dell’Executive Board di ProSiebenSat, avvenuta in data odierna come da comunicazione al mercato da parte di ProSiebenSat, a mantenere i ruoli ricoperti in MFE. Fermo quanto precede, allo scopo di salvaguardare il principio di indipendenza e il perseguimento degli interessi sia di MFE, sia di ProSiebenSat e dei rispettivi azionisti, saranno valutati gli eventuali opportuni adattamenti alla governance della Società al fine di assicurare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e la continuità d’impresa.