Marco Giordani nuovo amministratore delegato di ProsiebenSat.1

MFE-MEDIAFOREUROPE rende noto inoltre che Marco Giordani continuerà, anche a seguito della sua nomina quale CEO dell’Executive Board di ProSiebenSat, avvenuta in data odierna come da comunicazione al mercato da parte di ProSiebenSat, a mantenere i ruoli ricoperti in MFE. Fermo quanto precede, allo scopo di salvaguardare il principio di indipendenza e il perseguimento degli interessi sia di MFE, sia di ProSiebenSat e dei rispettivi azionisti, saranno valutati gli eventuali opportuni adattamenti alla governance della Società al fine di assicurare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e la continuità d’impresa.