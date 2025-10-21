Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
MFE-MEDIAFOREUROPE

Marco Giordani nuovo amministratore delegato di ProsiebenSat.1

Bob Rajan direttore finanziario, Habets resta come consulente

21 Ott 2025 - 15:35
© Ufficio Stampa Mediaset

© Ufficio Stampa Mediaset

Il Consiglio di Sorveglianza di ProSiebenSat.1 Media SE ha deliberato modifiche sostanziali alla sua Direzione generale. Marco Giordani, braccio destro di Pier Silvio Berlusconi e attualmente Chief Financial Officer (CFO) di MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. ("MFE"), assume il ruolo di Chief Executive Officer (CEO) di ProSiebenSat.1 Media SE ("ProSiebenSat.1") con effetto immediato. Bert Habets cede il suo ruolo di CEO a Marco Giordani di comune accordo e assumerà il ruolo di senior advisor di ProSiebenSat.1 con particolare attenzione a un periodo di transizione senza soluzione di continuità fino alla fine dell'anno.

Leggi anche

Pier Silvio Berlusconi porta Mfe al controllo di ProSiebenSat.1 con il 75,6% delle quote

Bob Rajan entrerà a far parte di ProSiebenSat.1 in qualità di Chief Financial Officer (CFO), con effetto immediato, succedendo a Martin Mildner, che lascerà l'azienda di comune accordo. Bob Rajan assumerà questa posizione ad interim, principalmente per portare avanti il processo di riorganizzazione e per migliorare la redditività dell'azienda. Inoltre, Markus Breitenecker, precedentemente Chief Operating Officer di ProSiebenSat.1, ha deciso di dimettersi dal suo ruolo con effetto immediato e nel miglior modo possibile; la sua posizione non sarà sostituita a livello di comitato esecutivo.

Leggi anche

Il fondo Ppf esce da Prosieben e cede a Mfe-Mediaset il suo 15,68%

MFE-MEDIAFOREUROPE rende noto inoltre che Marco Giordani continuerà, anche a seguito della sua nomina quale CEO dell’Executive Board di ProSiebenSat, avvenuta in data odierna come da comunicazione al mercato da parte di ProSiebenSat, a mantenere i ruoli ricoperti in MFE. Fermo quanto precede, allo scopo di salvaguardare il principio di indipendenza e il perseguimento degli interessi sia di MFE, sia di ProSiebenSat e dei rispettivi azionisti, saranno valutati gli eventuali opportuni adattamenti alla governance della Società al fine di assicurare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e la continuità d’impresa.

Ti potrebbe interessare

mfe-mediaforeurope
mfe

Sullo stesso tema