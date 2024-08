Manovra, allo studio norme per lavoro e famiglie: verso il taglio dell'Irpef sotto i 50mila euro

Il capitolo pensioni è quello su cui si ipotizzano interventi, ma solo dopo aver affrontato le priorità e le cosiddette spese indifferibili, come le risorse per il rinnovo dei contratti pubblici. Al momento Quota 103 non ha ricevuto grandi adesioni e l'intenzione sarebbe quella di riproporla, insieme alle altre misure: l'opzione Donna, l'Ape sociale, la decontribuzione (il cosiddetto bonus Maroni) per chi rimane al lavoro dopo la scadenza dell'età pensionabile. Si valuta anche l'introduzione di una certa obbligatorietà per i versamenti del Tfr nei fondi pensione e l'allungamento delle finestre per chi va in pensione in anticipo. Più difficile che possano arrivare norme come Quota 41, molto voluta dalla Lega. Ma il confronto è appena cominciato.