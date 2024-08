Nomine Ue, vertice Meloni-Weber: il governo vuole Fitto a Bruxelles e il Ppe l'appoggia

"Per me, come leader del Ppe, è impossibile ignorare, isolare l'Italia - ha dichiarato in un'intervista al "Corriere della Sera", dopo i 90 minuti di faccia a faccia con Giorgia Meloni -. E' un Paese centrale in Europa, uno dei padri fondatori. In Italia c'è una popolazione pro-europea, non c'è nessun partito che vuole uscire dall'euro come invece in altri Paesi. Lavorerò sempre per includere l'Italia nel processo delle decisioni". E ancora: "Rispetto a due anni fa, la percezione che si ha in Europa di Giorgia Meloni è che sia cambiata notevolmente e che Tajani abbia contribuito molto. Adesso lei è rispettata come primo ministro, il suo governo di centrodestra è visto come pro-Europa, uno governo credibile che sta cercando di risolvere i problemi".