Manovra, ipotesi meno tasse su tredicesima e straordinari

Per poter affrontare simili interventi sarà fondamentale capire quali saranno le risorse a disposizione del governo. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti non ha nascosto che le priorità andranno messe in colonna insieme alle risorse previste. E tra le spese che l'Italia si è impegnata a fare con la Nato, ci sono quelle per difesa e sicurezza. La presidente Ue Ursula von der Leyen presenterà il primo ottobre al Consiglio Europeo gli obiettivi comuni europei di spesa per la difesa. E li si capirà l'impatto reale. L'altro nodo è poi quello della "clausola di salvaguardia" da applicare sulle spese per la Difesa. L'Italia ha chiesto modifiche per evitare che questa possa penalizzarla, rispetto ad altri Paesi, appesantendo il deficit tanto da far sfumare l'obiettivo di discesa sotto il 3%, che oramai è a portata di mano.