L'ANNUNCIO DEL MINISTRO

Manovra, Tajani: "Non solo Irpef, via i contributi sui salari poveri"

28 Ago 2025 - 17:57
© -afp

Sulla Manovra finanziaria il governo punta "soprattutto alla riduzione della pressione fiscale per aiutare il ceto medio". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, parlando di riduzione dell'Irpef dal 35% al 33% e allargamento della base fino a 60mila euro. "Poi si può cominciare a riflettere sugli stipendi più poveri. Tra quelli che guadagnano tra i 7,50 euro l'ora e i 9 euro l'ora, si può togliere la parte di contributi che versano questi lavoratori. Così quelli fino a 7,5 euro non pagano, e da 7,5 euro in su sono retribuzioni lorde", ha aggiunto il ministro degli Esteri.

