Manovra, governo al lavoro sui salari

Fratelli d'Italia guarda a "forme, anche innovative, di welfare aziendale", per offrire "risposte concrete e immediate a esigenze reali e molto sentite nel mondo del lavoro, dove abbiamo la necessità di crescere in produttività e competitività e l'investimento sulle risorse umane rappresenta il passaggio decisivo per raggiungere tali obiettivi", anticipa la senatrice Paola Mancini, in merito al suo disegno di legge in materia di lavoro, all'esame della commissione Lavoro del Senato. Sul ddl, presentato nel 2023, è già stato fatto un ciclo di audizioni e sono stati presentati gli emendamenti, su cui si attendono i pareri. Ora, l'obiettivo è concludere l'iter in commissione entro ottobre.