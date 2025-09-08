Crivelli, i racconti preziosi delle collezioni “Brave” e “Facet”

© Crivelli
© Crivelli
Design moderno, eccellenza manifatturiera e bellezza senza tempo sono gli elementi che caratterizzano i gioielli Crivelli
© Crivelli
© Crivelli
Fondata negli anni Settanta a Valenza Po, capitale dell’alta gioielleria italiana, Crivelli è da sempre sinonimo di artigianalità e qualità. Ogni creazione nasce infatti da un’accurata ricerca estetica, dall’uso sapiente di metalli preziosi e di pietre accuratamente selezionate.
La capacità di reinterpretare uno stile classico trasformandolo in creazioni uniche, grazie a dettagli inaspettati e lavorazioni accurate, contraddistingue le collezioni Crivelli. Design moderno nel rispetto della propria identità, eccellenza manifatturiera e una bellezza senza tempo, sono infatti gli elementi che contraddistinguono anche le collezioni “Brave” e “Facet."
Per rendere omaggio alle virtù femminili di astuzia, intraprendenza, saggezza e coraggio Crivelli propone la collezione Brave. Geometrie pure, superfici nette e forme taglienti raccontano infatti una storia di forza, consapevolezza e determinazione. Realizzati in oro e impreziositi da pavé di brillanti, che enfatizzano le linee decise, i gioielli della collezione Brave riescono a combinare minimalismo e precisione, in creazioni simbolo di personalità e stile unico.
L’inconfondibile forma del taglio a smeraldo, simbolo di perfezione e armonia, ispira invece le creazioni della collezione Facet. Sfaccettature sapientemente lavorate, capaci di catturare e riflettere la luce in modo unico, design ed equilibrio tra struttura e luminosità sono le caratteristiche che contraddistinguono questi gioielli che, realizzati in materiali preziosi e arricchiti da dettagli raffinati, rappresentano dei veri e propri racconti da indossare.
Commenti (0)