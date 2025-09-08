Crivelli, i racconti preziosi delle collezioni “Brave” e “Facet”

Per rendere omaggio alle virtù femminili di astuzia, intraprendenza, saggezza e coraggio Crivelli propone la collezione Brave. Geometrie pure, superfici nette e forme taglienti raccontano infatti una storia di forza, consapevolezza e determinazione. Realizzati in oro e impreziositi da pavé di brillanti, che enfatizzano le linee decise, i gioielli della collezione Brave riescono a combinare minimalismo e precisione, in creazioni simbolo di personalità e stile unico.