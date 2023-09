Manovra, il governo cerca fondi: spunta l'idea di anticipare la gara per il Lotto

Il gioco del Lotto potrebbe finire all'asta per finanziare la prossima Manovra: la gara potrebbe essere tra le misure che Palazzo Chigi metterà in campo per raccogliere risorse per la legge di Bilancio.

Il governo starebbe infatti pensando di anticipare al 2024 l'asta per l'affidamento, operazione che consentirebbe di incassare almeno 800 milioni di euro. Il Lotto è infatti tra i Giochi più ricchi in termini di raccolta premi, circa 8 miliardi l'anno.