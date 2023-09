Giorgetti: "Rialzo dei tassi ha portato via 14-15 miliardi di euro"

"Se i tassi fossero rimasti quelli dell'anno scorso o di due anni fa io avrei avuto 14-15 miliardi in più da mettere ad esempio sulla riduzione fiscale.

Non ci sono più". Lo ha detto il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, precisando che "per chi è indebitato l'aumento dei tassi di interesse non è un fatto positivo. Noi abbiamo un debito tale per cui lo spread rispetto all'anno scorso dei tassi d'interesse fa sì che una Manovra di bilancio sia stata portata via dalla rendita finanziaria".