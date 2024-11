La Lombardia non è più la locomotiva d'Italia, il Pil si allinea al resto del Paese

L'indagine periodica della Banca d'Italia ha rilevato un calo del fatturato nei primi nove mesi dell'anno e le imprese prevedono per i prossimi sei mesi una stabilizzazione delle vendite. Risulta poi confermata la diminuzione della spesa per investimenti nel 2024 e il calo si estenderebbe al 2025. L'attività produttiva del settore delle costruzioni ha rallentato; il ridimensionamento degli incentivi fiscali per l'incremento dell'efficienza energetica è stato in parte controbilanciato dalla ripresa delle opere pubbliche sostenute dall'avvio dei cantieri del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Le risorse fino adesso assegnate sono pari a 12 miliardi. E interessano in particolare le infrastrutture. Se spese tutte avrebbero "un effetto importante" sul Pil della Regione, è stato evidenziato nel corso della presentazione dell'indagine. La crescita si è mantenuta sostenuta, invece, nel settore dei servizi, soprattutto in quei comparti che hanno beneficiato dell'aumento dei flussi turistici.