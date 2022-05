Licenziamenti economici, per tutela basta l'insussistenza del fatto

Lo ha affermato la Corte Costituzionale , intervenendo su un altro tassello della legge Fornero, in materia di disciplina dei licenziamenti. L'incostituzionalità ha colpito la sola parola "manifesta", che precede l'espressione "insussistenza del fatto", posta alla base del licenziamento per ragioni economiche, produttive e organizzative.

Al fatto - spiega la sentenza - si deve "ricondurre ciò che attiene all'effettività e alla genuinità della scelta imprenditoriale". Su questi aspetti il giudice è chiamato a svolgere una valutazione di mera legittimità che non può "sconfinare in un sindacato di congruità e di opportunità" .

La Corte ha affermato che il requisito della manifesta insussistenza è, anzitutto, indeterminato e si presta, proprio per questo, a incertezze applicative, con conseguenti disparità di trattamento. Inoltre, la sussistenza di un fatto è nozione difficile da graduare, perché evoca "un'alternativa netta, che l'accertamento del giudice è chiamato a sciogliere in termini positivi o negativi". Il criterio della manifesta insussistenza - ha precisato inoltre la Corte - "risulta eccentrico nell'apparato dei rimedi, usualmente incentrato sulla diversa gravità dei vizi e non su una contingenza accidentale, legata alla linearità e alla celerità dell'accertamento".

Nelle controversie in materia di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo si è in presenza di un quadro probatorio articolato: oltre ad accertare la sussistenza o insussistenza di un fatto, che è già di per sé un'operazione complessa, le parti, e con esse il giudice, si devono impegnare "nell'ulteriore verifica della più o meno marcata graduazione dell'eventuale insussistenza". Vi è dunque un "aggravio irragionevole e sproporzionato" sull'andamento del processo: all'indeterminatezza del requisito si affianca una irragionevole complicazione sul fronte processuale.

La Corte ha dunque individuato uno squilibrio tra i fini che il legislatore si era prefisso, consistenti in una più equa distribuzione delle tutele, attraverso decisioni più rapide e più facilmente prevedibili, e i mezzi adottati per raggiungerli.