Lavoro, sei italiani su dieci pensano sia indice di felicità

La ricerca

"Heineken Italia ha da sempre a cuore il benessere delle persone. In ambito lavorativo puntiamo a un rapporto che si traduca in formazione, sviluppo della leadership diffusa a tutti i livelli dell'organizzazione, ma anche nella ricerca del benessere, per far crescere e valorizzare le risorse" dice Teresa Ferro, people director del gruppo -. Per questo abbiamo voluto indagare come sono evolute le esigenze delle persone negli ultimi anni, per capire quali fossero le aspettative dei lavoratori e i risultati ci confermano che siamo sicuramente sulla strada giusta. Ci rendono orgogliosi dei grandi passi avanti fatti sinora".