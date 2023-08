Lavorare viaggiando, i nomadi digitali sono 35 milioni in tutto il mondo: 1.600 euro lo stipendio medio

Fare un lavoro da remoto e viaggiare in luoghi diversi del mondo, sfruttando le potenzialità della tecnologia e di internet: è la vita da nomadi digitali, che a livello globale hanno raggiunto la quota di 35 milioni.

In media guadagnano oltre 1.600 euro al mese e, se si riunissero in un unico posto, costituirebbero il 38° Paese al mondo per ricchezza pro capite e il 41° per numero di abitanti. È questa la fotografia scattata da Bluepillow, motore di ricerca globale di alloggi, sul nomadismo digitale, un trend in costante crescita negli ultimi anni.